ذكرت حكومة بنجلاديش، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا على الأقل قتلوا بسبب فيضانات عارمة، تسببت في تقطع السبل بحوالي 5ر4 مليون شخص في شرق بنجلاديش.

وتسببت أمطار غزيرة استمرت لأيام وارتفاع منسوب المياه المتدفقة من المناطق الجبلية في فيضان الأنهار المحلية على ضفافها، مما أدى إلى دمار واسع النطاق.

وقال قمر الحسن، وهو مسؤول بارز لدى وزارة إدارة الكوارث والإغاثة إن 12 من إجمالي 64 منطقة إدارية، تضررت بسبب الفيضانات، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصا، حتى اليوم الجمعة.

وأضاف أن حوالي 5ر4 مليون شخص تضرروا بشدة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتابع "الوضع يتحسن تدريجيا" في إشارة إلى توقعات مكتب الأرصاد الجوية في دكا، التي توقعت بانحسار سقوط الأمطار.

وكان حوالي 2025 برجا للهواتف المحمولة، تديرها خمس شركات للهاتف المحمول، قد تعطل في 12 من 15 منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من بنجلاديش بسبب الفيضانات

وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في خدمات شبكات الهاتف المحمول، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش اليوم الجمعة.

وطبقا لمعلومات صادرة عن إدارة الهندسة والعمليات في الهيئة التنظيمية للاتصالات في بنجلاديش، فإن حوالي 7ر16% من الأبراج، كانت خارج الخدمة حتى الساعة الخامسة مساء أمس الخميس.

ومن بين 12 ألفا و179 برجا، مازال عشرة آلاف و154 يعمل.