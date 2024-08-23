الأسترالي دوهان يقود سيارة ألباين في الفورمولا 1

أعلن فريق ألباين الفرنسي، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، اليوم الجمعة، أن سائقه الاحتياطي جاك دوهان، سيتولى قيادة سيارة الفريق بشكل دائم الموسم المقبل.

وسيتواجد السائق الأسترالي في تشكيلة ألباين مع الفرنسي بيير جاسلي بدلا من إستيبان أوكون، الذي سينضم لفريق هاس العام المقبل.

وكان دوهان ضمن عناصر أكاديمية فريق ألباين منذ عام 2022، واحتل المركز الثالث في فئة السائقين ببطولة الفورمولا 2 العام الماضي عقب فوزه بثلاثة سباقات.

وقال دوهان "إنه لأمر جيد أن أكون أول خريج من أكاديمية ألباين يشارك في السباقات مع الفريق".

وشدد "أنا ممتن للغاية لأولئك الذين دعموني على طول الطريق لجعل هذا الحلم حقيقة".

من جانبه، صرح أوليفر أوكس، الذي تم تعيينه حديثا مديرا لفريق ألباين "لقد عملت شخصيًا مع جاك عام 2019، وأنا مدرك تمامًا لموهبته. إنه مجتهد للغاية خلف الكواليس".

ويأمل مسئولو ألباين أن يتمكن دوهان من جلب بعض البريق للفريق، الذي عانى حتى الآن في الموسم الحالي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثامن بالترتيب العام لفئة الصانعين بعد مرور 14 سباقا، وقبل المشاركة في سباق جائزة هولندا الكبرى بعد غد الأحد.