بيطري الوادي الجديد تنظم قافلتين مجانيتين في قريتي الجزائر والقطارة

أعلن الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنظيم قافلتين بيطريتين مجانيتين في قريتي الجزائر والقطارة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ومعهد بحوث صحة الحيوان.

وأشار الكومي إلى أن القافلة الأولى شملت قرية الجزائر التابعة للوحدة البيطرية في قرية صنعاء، بينما شملت القافلة الثانية قرية القطارة التابعة لوحدة المنيرة البيطرية.

وشارك في القافلتين الدكتورة ميرفت ميلاد ثابت، مدير الإدارة البيطرية بالخارجة، والدكتور محمد نجم، طبيب وحدة صنعاء البيطرية، والدكتور محمد محمود عبد الغني، طبيب وحدة المنيرة، بالإضافة إلى عدد من البيطريين المتخصصين.

وأوضح الكومي أن القافلتين قدمتا خدمات طبية ووقائية متعددة، حيث تم الكشف على 30 رأسًا من الأبقار، وتقديم العلاج لحالات أمراض باطنية وسوء تغذية وأمراض تنفسية وضعف عام.

كما تم علاج 7 حالات طفيليات الدم، وإجراء عملية جراحية لعجل بقري. بالإضافة إلى رش 100 بقرة وتجريع 20 من الأغنام والماعز، وكشف وعلاج 579 من الدواجن بأنواعها المختلفة (فراخ، رومي، بط، حمام، وأرانب).

كما تم توزيع الأدوية اللازمة مجانًا، وتقديم اللوحات الإرشادية للمواطنين لتعريفهم بالأمراض التي تصيب الماشية والدواجن. بالإضافة إلى سحب عينات دم من إناث الماشية وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل.