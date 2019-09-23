تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، حيث انخفض الرئيسي EGX30 بنسبة 1.47% إلى مستوى 13753.19 نقطة، كما هبط المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.72% عند مستوى 1,334.65 نقطة، متأثرة بالهبوط الكبير الذى شهدته البورصة أمس، بالإضافة إلى الضغوط البيعية من قبل الأجانب.

قال عمر الألفى، رئيس قسم البحوث في "شعاع"، إن التراجع جاء متأثرا بهبوط أسهم الشركات المؤثرة وعلى رأسهم الـ"Cib"، الذى انخفض بنسبة 4.7% ما ساهم فى الانخفاض بحوالى 225 نقطة تقريبا من التراجع الكبير حيث وزنه النسبي 39% أى أكثر من ثلث المؤشر، كما انخفض سهم شركة طلعت مصطفى بنسبة 6.8%، والسويدى والقابضة الكويتية، بالإضافة إلى الضغوط البيعية من قبل الأجانب والذي مثلت صافى بيع بحوالى 200 مليون جنيه.

وذكر الألفى، أن أكثر الأسهم تاثيرا فى البورصة هم cib، والشرقية للدخان، والقابضة الكويتية، موضحا أنه على الرغم من ارتفاع أسهم شركة الشرقية للدخان، وجهينة، و6 أكتوبر، وكيلوبترا، إلا أن ذلك لم يؤثر على البورصة بشكل إيجابى.

توقع الألفى، أن يقلص السوق خسائرة فى الجلسه القادمه نتيجة توقعات بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

ومن جهته، قال إبراهيم النمر، محلل سمسرة بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن تراجع البورصة جاء استكمالا للضغوط البيعية فى جلسة تعاملات أمس نتيجة عدم وضوح الرؤية التى عانت منها الأسواق نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشير إلى أن السوق لم يتستطع تعويض الخسائر بسبب عدم وجود قوة شرائية كبيرة اليوم.

وكانت البورصة، قد هبطت بنهاية تعاملات أمس، لأدنى مستوى لها منذ يناير 2016 بنسبة 5.32%، وسط حالة من المخاوف دفعت المستثمرين لبيع أسهمهم نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى الشراء بصافى قيمة 296,610 و11,334 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافى قيمة 307,945 مليون جنيه.