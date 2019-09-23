جولياني لم يستبعد أن يكون ترامب قد هدد بمنع المساعدات عن أوكرانيا



لم يستبعد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية أن يكون الرئيس قد هدد بقطع المساعدات عن أوكرانيا؛ بسبب دعوته إلى إجراء تحقيق بشأن مزاعم غير موثوقة ضد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جولياني قال في البداية ردا على سؤال من شبكة "فوكس بيزنيس" اليوم الاثنين إن ترامب لم يهدد بقطع المساعدات عن أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا يمكنه "قول هذا بنسبة 100 بالمئة".

وكان ترامب قد قال أمس الأحد إن شخصا مجهولا سرب معلومات استخباراتية أثارت "إنذارات كاذبة" بشأن تعاملات الرئيس مع زعيم أجنبي.

وأفاد ترامب بأنه لن يعارض أن يدلي محاميه جولياني بشهادته في هذا الشأن أمام الكونجرس الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله للصحفيين أمس إنه ليس لديه "أي مشكلة" في أن يتحدث جولياني أمام لجان الكونجرس التي تحقق في اتهامات بأن الرئيس ومحاميه ضغطا على الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ليعيد فتح تحقيق بشأن شركة على صلة بأسرة، بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وفي اتصال هاتفي في يوليو الماضي مع زيلينسكي، طلب ترامب أن تحقق أوكرانيا مع هانتر، نجل بايدن، وفقا لمصدر مطلع.

وقال ترامب للصحفيين وهو يغادر البيت الأبيض إن هذا كان "اتصالا مثاليا" وإنه "لم يقل شيئا خطأ على الإطلاق".

ويعد هذا الموقف بمثابة مقدمة لنوع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها البلاد إذا فاز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات في مواجهة ترامب.