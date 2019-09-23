ترامب: لا أنوي مقابلة مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب لدى مغادرته واشنطن في طريقه إلى تكساس: "لا شيء غير مطروح على الطاولة مطلقا، لكن ليس لدي نية لمقابلة (مسؤولين من) إيران"، ورغم ذلك فإنه شدد على أنه لا يزال "مرنا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف متواجد بالفعل في نيويورك، وأجرى مقابلة مع شبكة (سي بي إس نيوز) ونفى أن تكون طهران وراء الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي.

وقال ظريف: "نحن واثقون من أنه إذا أجرت الأمم المتحدة تحقيقًا نزيهًا، فإن النتيجة ستكون أن (الهجوم) لم يتم شنه من إيران"، وفقا لنص المقابلة التي من المقرر أن تذاع في وقت لاحق من اليوم الأحد.