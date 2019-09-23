وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل البيئي العالمي

107 دولة انضمت إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر بالتعاون مع إنجلترا خلال القمة لدعم التكيف

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئى للتغيرات المناخيه ووضع التكييف على قائمة والولايات قمة المناخ خاصة بانضمام 107 دولة إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، أن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع على التحول التنموي في كافة المجالات لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لكن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد يطلق عليه التكيف مع التغيرات المناخية.

وعن الجهود الدولية التي تبذلها مصر على المستوى الدولي، قالت الوزيرة، إن مصر قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التي سيتم توفير التمويل لها خاصة أن 107 دولة من أصل 190 دولة قامت بالانضمام إلى الإعلان السياسي الذي اقترحته مصر بهذا الشأن، مضيفة أن 73 منظمة دولية انضمت أيضا إلى الإعلان السياسي للتكييف لبذل مجهود إضافي للتصدى لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن مصر تترأس حاليا مع بريطانيا التحالف الدولي إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي وتقوم بالفعل حاليا بتغيير الأجندة الدولية للعمل البيئية من خلال وضع موضوع التكيف على أولويات قمة المناخ.

وتابعت أن مصر برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة تثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئ بما يخدم مصالح كافة الدول، مشيرة إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.