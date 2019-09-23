ميسي يفضل ماني على صلاح

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تجاهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، محمد صلاح نجم ليفربول، في اختياراته لأفضل 3 لاعبين في العالم عن الموسم الماضي، مفضلًا زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني.

واختار ميسي في المرتبة الأولى ساديو ماني، فيما اختار ثانيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء دي يونج في المركز الثالث.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، «The best»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتغلب ميسي على المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.