«المحور» تفاوض هبة الزياد لتقديم «توك شو» متخصص في شئون المرأة

تجرى قناة المحور الفضائية الآن، مفاوضات مع الإعلامية هبة الزياد، لتنضم لأسرة القناة بتقديمها برنامج "توك شو" جديد يحمل اسم (The lady) يتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات التى تهم المرأة بأسلوب يتماشى مع مفردات العصر الحديث.

يذكر أن الإعلامية هبة الزياد، سبق لها تقديم العديد من البرامج التليفزيونية التى اتسمت بالمهنية والاحترافية مع التزامها التام بمعايير العمل الإعلامى الهادف، مما ساهم بشكل كبير فى تحقيقها الكثير من النجاحات أثناء عملها فى تلك القنوات الفضائية، حيث استطاعت من خلال برامجها المتنوعة تحقيق مشاهدات عالية وغير مسبوقة الأمر الذى جعلها تحظى أيضا بتواجد قوى ولافت للنظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

برنامج (The lady) يأتى فى إطار توجه قناة المحور نحو تقديم محتوى برامجى هادف، يتناول قضايا المرأة بشكل مهنى يحترم الأسرة المصرية، ويعلى من شأن المرأة باعتبارها شريكاً فاعلاً فى عملية التنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع الآن تنفيذاً لتوجهات الدولة الذى يستهدف فى المقام الأول القاء الضوء على النماذج المشرفة للمرأة المصرية التى تعمل جنباً إلى جنب الرجل فى مختلف المجالات.