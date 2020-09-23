إسرائيل: تسجيل 6861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ستة آلاف و861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مستوى قياسي جديد للإصابات اليومية.

وأصدرت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، تعليمات للمستشفيات بإرجاء إجراء العمليات الجراحية غير الضرورية وأن تفتح عنابر إضافية تتعلق بفيروس كورونا في ظل استمرار تزايد عدد الحالات المصابة التي ترقد في حالة حرجة.

وقال نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، إنه سيتم التشديد على القيود في المستقبل القريب، مضيفًا "ستُغلق المعاهد التعليمية، وسيقتصر الاقتصاد على الأعمال الضرورية، ولن تؤدى الصلوات داخل المعابد مع ترتيبات لأدائها بالخارج، وسيسمح بتنظيم التظاهرات دون انتقال المتظاهرين بين المدن".

وتم الإعلان عن الحصيلة الأخير قبل وقت قصير من اجتماع مسئولي الحكومة لمناقشة تشديد حالة إغلاق جديدة في جميع أنحاء البلاد البالغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة ولديها في الوقت الحالي أحد أعلى المعدلات المرتفعة في العالم لمصابي الفيروس ولا توجد علامات لتباطئ تفشي المرض.

ويشير مسئولو الصحة إلى أن المستشفيات تصل إلى حدود قدرتها الاستيعابية بسرعة.

ونوه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - قبل الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم - أنه في ضوء الانتشار السريع للفيروس، فإنه سيسعى "لغلق عام للحدود وتشديد كبير للقيود على الفور"، من بينهما غلق أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

وكانت الحكومة قد فرضت الأسبوع الماضي حالة إغلاق في جميع أنحاء البلاد التي بموجبها أُغلقلت المدارس ومراكز التسوق التجارية والفنادق والمطاعم.