بلغاريا تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

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سجلت بلغاريا 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و123 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 767 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 13 ألفا و748 بعد تسجيل 21 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن هنالك 31 شخصا في حالة خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة في المستشفيات.

جدير بالذكر أن الحالات الجديدة هي حصيلة إجراء 3 آلاف فحصا.