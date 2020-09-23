أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا الموسم الماضي.

وستقدم الجوائز في حفل قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2020/21، والذي سيقام يوم الخميس 1 أكتوبر، بمقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا.

جائزة أفضل مدرب في الموسم، ستقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لأول مرة بالنسبة للرجال والسيدات.

ونشر اليويفا بيانا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه اختيار الثلاثي، هانسي ديتر فليك (ألمانيا - بايرن ميونخ)، يورجن كلوب (ألمانيا - ليفربول) وجوليان ناجيلسمان (ألمانيا - لايبزيج).

وأضاف البيان أن المدربين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من 80 مدربًا للأندية التي شاركت في مراحل المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الأوروبي، إلى جانب 55 صحفيًا من كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و55 عضوًا في الاتحاد، تم اختيارهم من قبل مجموعة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.

وتابع طُلب من المدربين والصحفيين اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين من خلال تخصيص خمس نقاط للمركز الأول وثلاث نقاط للمركز الثاني ونقطة واحدة للثالث.

وأتم استندت النتيجة النهائية إلى إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها المدربون والصحفيون، ولم يُسمح للمدربين بالتصويت لأنفسهم.