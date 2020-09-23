وصف الكاتب عبد الله السناوي، الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل بـ«الظاهرة الفريدة»، مشيرًا إلى أنه لعب أدوارا متعددة في تفاصيل حياته.

وأضاف وأضاف خلال حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن هيكل كان يفضل أن يصف نفسه بالجورنالجي أو الصحفي، معقبا: «لكن أعتقد أن أدوار الكاتب الراحل كانت أكثر اتساعًا من الصحافة».

وأشار إلى أن أثناء تولي «هيكل» لوزارة الإعلام لفترة قصيرة في نهاية حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استقال بعد وفاة الأخير، ونشر نص استقالته في جريدة الأهرام، ليرد عليه الرئيس الجديد بخطاب آخر، وهو ما يعكس طبيعة شخصية هيكل ونظرته لنفسه ودوره، بحسب تعبيره.

وعن كتاب «يوميات هيكل»، ذكر «السناوي» أن الكتاب أقرب إلى «كشافات» لتطور أسلوب محمد حسنين هيكل، فضلًا عن كونه فرصة للإطلاع على نوع الكتابة التي صنعها الراحل في أوائل الثلاثينات من عمره، إلى أن أصبح بعد وقت قصير أهم صحفي في التاريخ المصري، إضافة إلى أن الكتاب ينقل صورة لمصر في بداية الخمسينيات.

وتحل غدًا ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذى ولد فى 23 سبتمبر من عام 1923، وصار أشهر وأكبر الكتاب المصريين فى تاريخ الصحافة.