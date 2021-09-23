الدبيبة يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «فيسبوك»، مساء الخميس، تناول الاجتماع مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

وشدد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده على موقف الحكومة الداعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقة للشعب الليبي.

وقرر مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة.