إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بحاجر كومير ووابورات المطاعنة في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر برئاسة، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية حاجر كومير ووابورات المطاعنة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة زراعات وأسوار ومباني في المهد لحالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة في محيط 130 فدان، كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 162 متر مربع عبارة عن تعدي على جسر نهر النيل بالردم والتسوية استعدادا للبناء.

وأكد إبراهيم نصير، رئيس مجلس مدينة إسنا، تنفيذ الحملة ضمن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات المدينة.