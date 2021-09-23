الأميرة اليابانية ماكو تشارك في ما قد يكون آخر فعالية رسمية لها قبل الزواج

شاركت الأميرة اليابانية ماكو، 29 عاما، في ما يُتوقع أن يكون آخر فعالية رسمية قبل زواجها من شخص من عامة الشعب.

واستقلت ماكو وشقيقتها كاكو سيارة ليموزين من مقر إقامتهما في منطقة أكاساكا بطوكيو إلى القصر الإمبراطوري القريب اليوم الخميس لحضور احتفال يتعلق بـ"مهرجات الخريف" في قصر الإمبراطور ناروهيتو.

وتخطط ماكو للزواج من صديقها الجامعي كي كومورو، وهو في نفس عمرها تقريبا، ما يعني أنها ستفقد مكانتها الملكية وتصبح شخصا عاديا.

ومن أجل حفل الزفاف، من المتوقع أن يصل خطيبها إلى طوكيو يوم الاثنين المقبل قادما من الولايات المتحدة، حيث يعيش الآن واجتاز مؤخرا امتحان نقابة المحامين.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه بعد حجر صحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، من المتوقع أن يتزوج هو وماكو رسميا في أكتوبر.

وتخطط ماكو للتخلي عن الطقوس والاحتفالات المرتبطة عادة بحفلات الزفاف في البلاط الإمبراطوري. كما أنها لا تريد قبول مهر تستحقه من الدولة وتصل قيمته لنحو 1.2 مليون دولار. ويرى مراقبون أنها تريد بذلك تأمين حريتها.

وماكو هي ابنة ولي العهد الأمير أكيشينو، 55 عاما، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، 61 عاما.

وكان من المفترض أن تتزوج من خطيبها عام 2018، إلا أنه تم إلغاء موعد الزفاف فجأة بسبب مشاكل مالية في عائلة كومورو.

ورجحت تقارير يابانية أن يعيش الزوجان الشابان في الولايات المتحدة بعد الزواج.





