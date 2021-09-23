أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا يمكنها التخلي عن الشعب الأفغاني.

وأشار دوجاريك - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إلى أن أفغانستان تمثل أهمية كبيرة في أجندة الأمم المتحدة بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العشرين.

وأوضح أن الأمم المتحدة متواجدة في أفغانستان من أجل دعم الشعب فضلا عن التأكد من عدم التراجع عن حقوق الإنسان والمرأة في البلاد.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 150 من الموظفين الدوليين في أفغانستان، مبينا في الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقرر إن كانت طالبان ستمثل أفغانستان في الأمم المتحدة بل هذا الأمن من اختصاصات اللجنة المخصصة لذلك.