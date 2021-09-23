قال هشام البُكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، إن بلغ حجم إنتاج الشركة من المنتجات البترولية بلغ 3.2 مليون طن بنزين بأنواعه خلال العام المالي الماضي، و1.5 مليون طن سولار وأكثر من 400 ألف طن وقود طائرات ونحو 80 ألف طن بوتاجاز و3.8 مليون طن مازوت ونحو 700 ألف طن من النافتا للتصدير علاوة على الكيروسين والمذيبات وغيرها.

ولفت إلى تكرير ما يزيد على 7.5 مليون طن خام خلال العام في مصفاتي التكرير التابعتين للشركة في مسطرد وطنطا، وذلك وفقا لبيان وزارة البترول اليوم.

وأضاف البكل، أن نشاط التصنيع المحلي للمعدات وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 21% عن العام السابق لتصل قيمته إلى نحو 172 مليون جنيه، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه إيرادات بيع المنتجات الثانوية والخاصة.

كما أشار إلى تنفيذ 3 مشروعات جديدة بنجاح لترشيد استخدام الطاقة وفي مقدمتها مشروع استرجاع غازات الشعلة بمعدلات وفر تقدر بنحو 4 أطنان وقود/ ساعة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار سنويا، وكذلك إحلال وتجديد بعض أجزاء التسخين بأفران التقطير بمصفاة التكرير لتوفر نحو 10% من وقود الأفران، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية ونظم الإضاءة الموفرة بالمباني الإدارية، وتحسين معامل القدرة الكهربية بمحطات المحولات الرئيسية والتي وفرت في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما يتحقق من نتائج ملموسة في برنامج تطوير المناطق الجغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد نجاح خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لتلك المناطق والكيانات البترولية العاملة بها والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي لدى المواطنين.

وشدد الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير البترول عن العام المالي 2020/2021 ، على الاستمرار في تطوير وتحديث منظومة التكرير لرفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد بشكل يليق بمستوى قطاع البترول في ضوء أهمية صناعة التكرير في توفير وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلي وتصدير الفائض.

وأشاد الوزير بدور شركة القاهرة لتكرير البترول بمصفاتيها بمسطرد وطنطا في توفير المنتجات البترولية للقاهرة الكبرى وجزء من منطقة الدلتا، فضلا عن دورها المهم في تأمين إمدادات مصفاة المصرية للتكرير لزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانياتها في التصنيع المحلي للمعدات البترولية لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغير، كما أكد أهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة للحفاظ على العاملين والأصول الإنتاجية.