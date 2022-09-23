رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من خطورة نقص المساعدات بعد كارثة الفيضانات

حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من أن "الفوضى ستعم" ما لم يتم سد الفجوة على الفور في المساعدات الإنسانية الدولية لبلاده بعد الفيضانات الكارثية.



وجاء تحذير شريف فيما تقترب حالات الوفاة على مدار شهور بسبب الفيضانات والأمراض المنقولة عبر المياه من 2000 حالة اليوم الجمعة.



وتوفي نحو 24 شخصا في ولاية السند جنوبي البلاد، حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي مغمورة بالمياة للشهر الثالث، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1960.



وذكرت الوكالة الوطنية للاستجابة للكوارث ووزارة الصحة في الولاية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات ضمت 20 طفلا على الأقل، معظمهم بسبب الغرق والأمراض المنقولة عبر المياه.



وأفادت وزارة الصحة في الولاية بأن 364 حالة وفاة على الأقل وقعت بسبب تفشي أمراض فتاكة مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك والإسهال.



ولفت شريف إلى وجود "فجوة شاسعة" بين المطلوب وما يتم إرساله، محذرا من خطر وشيك من الأوبئة.



وأضاف شريف في مقابلة في نيويورك حيث من المقرر أن يدلي بخطاب اليوم الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "إذا حدث ذلك لا سمح الله، ستعم الفوضى".