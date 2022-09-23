قال حرس الحدود الفنلندي إن حركة المرور إلى البلاد عبر حدودها مع روسيا كثيفة يوم الجمعة، مع تزايد عدد الروس الذين يعبرون بشكل مطرد منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة عسكرية.



وذكر حرس الحدود أن عدد الروس الذين دخلوا يوم الخميس زاد على ضعف عدد الذين وصلوا في اليوم نفسه قبل أسبوع.



وقال متحدث باسم حرس الحدود: "لا يزال هناك ازدحام هذا الصباح... ربما يزداد قليلا عما كان عليه أمس".



وقال ماكس، وهو طالب روسي عمره 21 عاما رفض ذكر اسمه بالكامل، إنه ذاهب إلى فنلندا للحاق برحلة جوية إلى ألمانيا لزيارة أقاربه.



وأضاف ماكس لرويترز بعد عبور الحدود في فاليما: "من الناحية الفنية أنا طالب، لذا لا ينبغي أن أخاف من التجنيد، لكننا رأينا أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة، ومن ثم أفترض أن هناك فرصة". وتابع: "أردت فقط أن أكون بأمان".



وأفاد حرس الحدود بأن نحو سبعة آلاف شخص دخلوا من روسيا يوم الخميس، منهم نحو ستة آلاف روسي، مما يعني زيادة بنسبة 107 % مقارنة باليوم نفسه قبل أسبوع.



وأضاف أن ثلاثة أشخاص طلبوا اللجوء يوم الخميس. ولم يكن أحد قد طلب هذا في الأسبوع السابق.



وظلت المعابر الحدودية البرية الفنلندية من بين نقاط الدخول القليلة المتاحة إلى أوروبا بالنسبة للروس، بعد أن أغلق عدد من الدول الحدود وأيضا المجال الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على غزو أوكرانيا.



وقال مسؤول حدودي إن السيارات اصطفت لمسافة تصل إلى 400 متر يوم الجمعة في فاليما، المعبر الأكثر ازدحاما، وهو صف أطول مقارنة بيوم الخميس.



وأوضح إلياس لين، نائب رئيس معبر فاليما، لرويترز "مقارنة بيوم الجمعة الأسبوع الماضي، لدينا عبور أكثر، نتوقع أن يستمر تكدس حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع".