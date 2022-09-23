تقرير: الخطوط الجوية الروسية قلقة من فقدان جهود طواقم بسبب التعبئة

ثار قلق الخطوط الجوية الروسية بسبب مسائل متعلقة بالطواقم في أعقاب التعبئة الجزئية في البلاد، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" اليوم الجمعة.



وذكر التقرير أن مصادر مطلعة في عدة شركات طيران تعتقد أنه سيتم استدعاء ما يتراوح بين 50 % و80% من موظفي الشركات إلى الجيش. ويعمل محامون لدى شركات الخطوط الجوية على إعداد طلبات نيابة عن موظفيهم لإعفائهم من الخدمة العسكرية، لكن التقرير أشار إلى أنه لم يتضح ما الجهة التي يجب إرسال هذه الطلبات إليها.



وأمر الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأول الأربعاء بالتعبئة الجزئية لدعم الحملة العسكرية الروسية المترنحة في أوكرانيا.



وأفاد التقرير بأن موظفين لدى خمس شركات طيران و10 مطارات تلقوا استدعاءات للجيش خلال يوم واحد.



وأضافت "كوميرسانت" أن إيروفلوت، أكبر شركات الخطوط الجوية الروسية، تتوقع أن يتم استدعاء أكثر من العاملين بها إلى الجيش.



يشار إلى أن معظم الطيارين في الخطوط الجوية الروسية تلقوا تدريبهم في الجيش، وهم ضباط في قوات الاحتياط . كما يمكن استدعاء آخرين لأنهم أنهوا خدمتهم العسكرية مؤخرا.