مسلحون يخطفون نساء من جامعة نيجيرية

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أعلنت الحكومة النيجيرية، الجمعة، وقوع جريمة خطف جماعي جديدة لمجموعة من النساء، ولكن هذه المرة من جامعة في شمال غربي نيجيريا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، بالا ادريس، أن عملية الخطف وقعت في الجامعة الاتحادية في ولاية زامفرة، وقال إن الجيش استعاد ست من النساء المخطوفات، إلا أنه لم يذكر عدد النساء اللائي لا يزلن مفقودات.

وأضاف أن الجنود تمكنوا من تحييد العشرات من الخاطفين، ويتعقبون بنشاط الخاطفين لضمان إنقاذ كل الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم اختطاف 24 امرأة على الأقل في الساعات الأولى من الصباح من مقر إقامتهن في الجامعة في مدينة جوساو عاصمة ولاية زامفرة.

وأظهرت لقطة فيديو من مقر الإقامة بالجامعة نوافذ وأبواب مكسورة تمكن من خلالها المسلحون من الوصول إلى غرف الضحايا.

يذكر أن جرائم الخطف الجماعي من المؤسسات التعليمية شائعة في شمالي نيجيريا.

وأخطر جرائم الخطف الجماعي وقعت في نيسان 2014، عندما خطف عناصر من حركة بوكو حرام المتشددة 276 فتاة من مدرسة ثانوية في تشيبوك. ولا يزال أكثر من 100 من هؤلاء الفتيات مفقودات.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن جريمة الخطف الأخيرة.