مدرب سان جيرمان: حكيمي يسخر مني

استرجع لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ذكريات تدريبه لمنتخب إسبانيا خلال كأس العالم الأخير (روسيا 2022)، تحديدًا، خسارته أمام منتخب المغرب وخروجه من المونديال.

وتجرع المنتخب الإسباني الذي كان يقوده لويس إنريكي الخسارة من منتخب المغرب، بركلات الترجيح (3-0) في دور الـ16 بكأس العالم آنذاك، ليتأهل بذلك أسود الأطلس لدور ربع النهائي.

وتحدث إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، التي ستجمعهما غدًا الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي بعد سؤاله عن المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا: «لاعب دولي، وبالنسبة لي فلا أكون سعيدًا بالحديث عن تلك المباراة مرة أخرى».

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا السابق: «المنتخب المغربي وتحديدًا أوناحي قدموا مباراة دفاعية كبيرة، وحينها كان أشرف حكيمي معهم أيضًا، وكل مرة أتذكر أنا وهو تلك المباراة يسخر مني كثيرًا، وهذا أمر وارد في كرة القدم».

ويظهر باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم بمستوى سيئ في الدوري الفرنسي، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن مارسيليا، صاحب المركز الرابع.