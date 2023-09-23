وفاة الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما

توفي الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو، الذي امتدت مسيرته السياسية على مدى أكثر من ستة عقود عن عمر ناهز 98 عاما في أحد مستشفيات روما، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية مساء الجمعة أنه ستقام جنازة رسمية للرئيس الراحل الذي سيرقد أيضا في مجلس الشيوخ.



وأعلن وكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو يوما من الحداد الوطني يتزامن مع الجنازة الرسمية، وتنكيس الأعلام، وفقا لبيان نشرته وكالة أنسا للأنباء.



كما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن الوقوف دقيقة حدادا قبل كل مباريات الأسبوع.



وشغل الشيوعي السابق رئاسة دولة إيطاليا لأكثر من ثماني سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وهي فترة أطول من أي رئيس آخر.



وبعد أن دخل البرلمان لأول مرة في عام 1953، أصبح نابوليتانو عضوًا في مجلس الشيوخ مدى الحياة بعد رئاسته وظل نشطا سياسيا في السنوات التي تلت ذلك.



وكان نابوليتانو يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي.



وبسبب تقدمه في العمر، استقال قبل انتهاء ولايته في يناير 2015 وقضى آخر سنوات حياته في عزلة.



وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن وفاة نابوليتانو "تحزنني بشدة، وكتعبير عن الامتنان نيابة عن الجمهورية الإيطالية، أقدم لعائلته تعازي الأمة بأكملها".



ووصفه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأنه "رجل استثنائي، كتاب تاريخ أوروبي ذو عين ثاقبة لما يحدث في العالم الحقيقي".



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد رحل عنا شخصية بارزة في السياسة الإيطالية وأوروبية قوية، إنه الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو. أعرب عن خالص التعازي للشعب الإيطالي".



ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الراحل بأنه "رجل دولة إيطالي بارز، بقلب أوروبي قوي. لقد كان مرساة لاستقرار بلاده في أوقات صعبة، كان مقتنعا بشدة أن أوروبا موحدة في مصلحة مواطنيها".



من جهته، قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "لقد ترك نابوليتانو بصمة عميقة في تاريخ إيطاليا ما بعد الحرب. لقد وضع شغفه السياسي في خدمة المؤسسات الإيطالية والأوروبية بقوة وبشجاعة. سنفتقد تحفيزه، ولكن لدينا تعاليمه، منارة لكل الإصلاحيين".



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أنضم إلى الشعب الإيطالي والعالم في الحداد على فقدان الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو، رجل دولة كرس حياته للديمقراطية وحقوق الإنسان والوحدة الأوروبية.. أقدم خالص التعازي لعائلته وللشعب الإيطالي".