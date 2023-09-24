ثمن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق في جميع المحن والأزمات، لا سيما في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب شرق البلاد خلال الأيام الماضية، قائلا: «مصر حكومة وشعبا دائما يد واحدة مع ليبيا في كل الأزمات والسلم والرخاء».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى تمكن فرق البحث والإنقاذ من انتشال معظم الجثث التي سهل الوصول إليها، في حين لم يتبق سوى القابعين تحت ركام المنازل المنهارة، معقبا: «إمكانيات رفع الأنقاض متاحة؛ لكن أعداد الوفيات والضحايا كبيرة».

ولفت إلى استخراج فرق الإنقاذ البحري عدد كبير من الجثامين من البحر على مدار اليومين الماضيين، لا سيما بعد مواجهة فرق الإنقاذ صعوبات في استمرار عمليات البحث خلال الفترة السابقة؛ نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.

وتابع: «نحن مقبلون على فصل الشتاء، وأغلب الجثث في مياه البحر، كلما أسرعنا في استخراج الجثث قبل الشتاء تيسر الأمر على أهالي المفقودين في الوصول إلى ذويهم»، مشيرا إلى حرص الهلال الأحمر على توعية الناجيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر خاصة المياه النظيفة؛ من أجل تلافي انتشار العدوى والأوبئة خلال المرحلة المقبلة.

وبشأن تقارير منظمة الصحة العالمية حول تقديرات أعداد لضحايا والتي أشارت إلى مصرع 11 ألف شخص جراء الإعصار، قال: «لم ننفي تقارير الأمم المتحدة أو غيرها، لكن الهلال الأحمر لم يصرح بهذه الأرقام، وغرفة متابعة الأزمة هي المسئول الأول عن إعلان أعداد الضحايا».