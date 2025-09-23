 موسكو تقترح مناقشة إصلاح مجلس الأمن الدولي في إطار محادثات حكومية دولية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

موسكو تقترح مناقشة إصلاح مجلس الأمن الدولي في إطار محادثات حكومية دولية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 11:28 ص

قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوجفينوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا تقترح مناقشة إصلاح مجلس الأمن الدولي في إطار محادثات حكومية دولية ذات صلة.

وأضاف لوجفينوف: "نعتقد أن الجهود الرامية إلى تسريع إجراءات إصلاح مجلس الأمن الدولي ينبغي أن تستمر في إطار المحادثات الحكومية الدولية ذات الصلة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعرب لوجفينوف عن معارضته لاستغلال الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة كذريعة لتسريع عملية الإصلاح.

يذكر أن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت في نيويورك في 9 سبتمبر الجاري.

وفي إطار الأسبوع رفيع المستوى لعام 2025، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، وفي 29 سبتمبر الجاري، ستعقد المناقشة العامة حيث من المتوقع أن يلقي 193 وفدا كلماتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك