الصحة العالمية: ارتفاع عدد حالات الكوليرا في دارفور بمعدل مثير للقلق

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الكوليرا المبلغ عنها آخذ في الازدياد في دارفور غربي السودان، وإن أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء السودان قد ماتوا بسبب المرض خلال الأشهر الـ 14 الماضية من الحرب الأهلية.

وأضافت المنظمة أن التفشي الحالي للعدوى البكتيرية التي تسببها الأغذية أو المياه الملوثة قد انتشر إلى جميع الولايات الـ 18 في البلد الذي مزقته الحرب بعد أن انتشر في ولاية كسلا في يوليو من العام الماضي.

وقالت هالة خضري، نائبة ممثل المنظمة في السودان، إن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت حملة تطعيم تستهدف 406 آلاف شخص في ولاية شمال دارفور والتي تأتي "في الوقت الذي تستمر فيه حالات الكوليرا في دارفور في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر – بمعدل وفيات ينذر بالخطر، على وجه الدقة".

وتابعت إنه حتى أول أمس الأحد، تم الإبلاغ عن حوالي 12 ألفا و 739 حالة و358 وفاة في أكثر من نصف محليات دارفور. ووصل التفشي إلى ولاية دارفور في غرب السودان في مايو.

وأضافت خضري للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان: "تستمر الحالات المبلغ عنها في دارفور في الزيادة وسط قيود شديدة على الوصول تعيق النطاق المطلوب للاستجابة".

وقالت خضري إن أكثر من 113 ألفا و 600 حالة وأكثر من 3 آلاف وفاة قد تم الإبلاغ عنها من جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت نسبة الوفيات 7ر2%، وهي أعلى بكثير من عتبة الهدف البالغة 1%.