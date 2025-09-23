شهداء بينهم عدد من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال جنوب خانيونس

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بينهم عدد من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال، من منتظري المساعدات بمنطقة ميراج جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطنان على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف مسيرة للاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بجوار العيادة العسكرية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 29 شهيدًا بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 في مدينة غزة.