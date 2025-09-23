الهند: مقتل 4 أشخاص صعقا بالكهرباء والأمطار الغزيرة تشل الحياة الطبيعية في كولكاتا

لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم صعقا بالكهرباء في مدينة كولكاتا الهندية حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة طوال الليل في شل الحياة في المدينة حيث غمرت المياه مناطق شاسعة، وعطلت خدمات النقل وأوقفت حركة المرور والقطارات بشكل كبير.

وبقيت المركبات عالقة على الطرق الحيوية، واضطر الركاب للسير في المياه التي بلغت مستوى الخصر عند عدة تقاطعات، كما توقفت خدمات المترو لمسافات طويلة على امتداد الخط الأزرق بينما تكافح المدينة للتعامل مع واحدة من أشد فترات الأمطار سوءا منذ سنوات.

ونقلت الوكالة عن عمدة مدينة كولكاتا ووزير التنمية الحضرية للولاية فرهاد حكيم قوله اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، تلقينا معلومات عن أربع وفيات صعقا بالكهرباء في أماكن مختلفة من المدينة".

وأضاف حكيم، أن المياه غمرت معظم أجزاء المدينة وأن فرق الإنقاذ في بلدية كولكاتا تعمل على مدار الساعة لتجفيف المياه.

وأوضح حكيم: "يعمل موظفونا بجد، ولكن القنوات والأنهار امتلأت بالمياه وفي كل مرة يتم نزح المياه، يدخل المزيد منها إلى المدينة. ونخشى أن يتسبب ارتفاع المد الذي سيبدأ في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم، في إفشال جهودنا لتجفيف المياه الزائدة من المدينة. ولكنه من المتوقع أن يتحسن الوضع في حوالي العاشرة مساءً".

وتأثرت حركة المرور بشدة عبر معظم الطرق الحيوية، حيث علقت المركبات لساعات وسط كميات هائلة من المياه عند تقاطعات رئيسية مثل بارك سيركس وجارياهات وبيهالا وكوليدج ستريت.

واشتكى ركاب الحافلات من تعطلها في منتصف الطريق، بينما بقيت سيارات الأجرة والسيارات المدرجة بتطبيقات النقل الأخرى إما بعيدة عن الطرق أو تتقاضى رسوما باهظة.

وأعلنت العديد من المدارس عن إغلاق أبوابها نظرا لعدم تمكن الطلاب وأطقم العاملين من شق طريقهم إليها عبر الشوارع المغمورة بالمياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الثلاثاء، إن هناك منطقة ضغط منخفض فوق شمال شرق خليج البنغال وإنها من المرجح أن تجلب المزيد من الأمطار الغزيرة في عدة مقاطعات جنوب البنغال.

وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من أنه من المرجح أن تستمر الأمطار الغزيرة في مقاطعات بوربا وباششيم ميدينيبور وجنوب بارجاناس وجارجرام وبنكورا حتى بوم غد الأربعاء.