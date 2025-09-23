أكثر من 90% من الغينيين يؤيدون في استفتاء يسمح لزعيم المجلس العسكري بخوض الرئاسة

صوت أكثر من 90% من الناخبين في غينيا بـ"نعم" في استفتاء دستوري، وهو ما قد يمهّد الطريق أمام زعيم المجلس العسكري الحاكم للترشح للرئاسة، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها مساء الاثنين الهيئة الانتخابية المشرفة على فرز الأصوات.

يشار إلى أن غينيا هي واحدة من عدد متزايد من دول غرب إفريقيا، من بينها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي استولى فيها الجيش على السلطة. ويُنظر إلى الاستفتاء، الذي يُعد خطوة أساسية في مسار انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، على أنه اختبار حاسم في منطقة أنهكتها الانقلابات، فيما يعتبره منتقدون محاولة للاستحواذ على السلطة.

ويقول البعض إن الاستفتاء يشكل وسيلة للجنرال مامادي دومبويا، الذي استولى على السلطة بالقوة قبل أربع سنوات، للسعي نحو الرئاسة وإضفاء الشرعية على حكمه العسكري.

وقالت دجينابو توريه، رئيسة المديرية العامة للانتخابات، للصحفيين مساء الاثنين إن نسبة المشاركة في أكثر من 80% من مراكز الاقتراع بلغت 4ر91%. ومن بين هذه الأصوات، صوّت 06ر90% بـ"نعم" مقابل 04ر9% بـ"لا". وكان يتطلب تمرير الاستفتاء نسبة مشاركة لا تقل عن 50%.