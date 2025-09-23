إصابة 6 أشخاص في تايوان بسبب إعصار راجاسا

أصيب 6 أشخاص في تايوان بسبب إعصار راجاسا، اليوم الثلاثاء، بعد رفع التحذير منه في وقت سابق من اليوم، حسبما قال مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية، أن المركز قال في اجتماعه اليوم، إن بحيرة ماتايان كريك الحاجزة في بلدة وانرونج بمقاطعة هوالين ربما تفيض، مما دفع السلطات للقيام بعمليات إخلاء ومراقبة الوضع عن كثب.

ويشار إلى أن البحيرة الحاجزة تتشكل عندما يتسبب الركام والانهيارات الأرضية و عوامل الانسداد الطبيعي في إقامة سد مؤقت على طول نهر، مما يحجز المياه.

وقال المركز، إن من بين 8624 شخصا في المنطقة، تم إيواء 167 في ثلاثة أماكن إيواء، وسعى 3118 شخصا للجوء إلى أصدقائهم وأسرهم، في حين تم نقل 5239 شخصا إلى أماكن أعلى.

وأصدرت تحذيرات من وقوع انهيارات أرضية وطينية في مقاطعات يلان وهوالين وتايتونج وبينجتونج.