أبو مسلم: غياب سيد عبد الحفيظ أثر على «أوضة اللبس» في الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن النادي يجب أن يركز على استقرار الفريق الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية الاستمرار مع عماد النحاس كمدير فني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي قوي في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات عبر راديو ميجا إف إم، أشار أبو مسلم إلى أن النحاس قادر على معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق، لكنه يحتاج إلى وقت لذلك، موضحًا أن الأهلي لا يريد التسرع في اختيار مدرب أقل من مستوى الفريق.

كما تحدث أبو مسلم عن غياب سيد عبد الحفيظ، المدير الإداري السابق للنادي، مؤكدًا أن غيابه أثر على السيطرة داخل "أوضة اللبس" في الفريق. وأضاف أن الأهلي هو من يتحكم في الأمور المالية الخاصة باللاعبين، وليس العكس، وأن النادي لن يسمح لأي لاعب بفرض إرادته على الإدارة.

في الختام، عبر أبو مسلم عن ثقته في قدرة وليد صلاح الدين على التعامل مع الأزمات الحالية وإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق.