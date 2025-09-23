الشرطة الإسرائيلية تفض مظاهرة تطالب بإعادة الأسرى من غزة

فضت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مظاهرة شارك فيها عشرات المحتجين ودعوا لإعادة الأسرى من غزة أمام منزل وزير التعليم من حزب "الليكود" يوآف كيشد، وسط إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو عناصر من الشرطة وهم يحملون بعض المتظاهرين من أجل إبعادهم من المكان.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "قام عشرات من رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث بإخلاء عشرات المتظاهرين المطالبين بإعادة الرهائن من أمام منزل وزير التعليم الليكودي يوآف كيش في مدينة هود هشارون بوسط إسرائيل، كما صادروا مكبرات الصوت والطبول".

وأضافت: "قال المتظاهرون إنهم قرروا التظاهر أمام منزل كيش عقب اعتقالات سياسية يتحمل كيش مسؤوليتها الشخصية يوم الاثنين، حيث اعتُقل ثلاثة أشخاص بعد أن هتفوا بأسماء الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل الوزير".

وتابعت الصحيفة، أن الشرطة بررت الاعتقالات والإخلاءات القسرية يومي الاثنين والثلاثاء، "بقيود المسافة التي فرضتها المحكمة العليا عام 2017، فيما يتعلق بالاحتجاجات أمام منازل النواب".

ونقلت عن متظاهرين قولهم إن "كيش يُرسل قوات الشرطة الإسرائيلية لاعتقال المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في التظاهر".

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة صعدت من فعالياتها المطالبة باتفاق يعيد الأسرى ولو على حساب وقف الحرب على غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الحكومة برئاسة بنياميم نتنياهو بالتضحية بأرواح أبنائهم من أجل بقائه السياسي وحماية حكمه.

يأتي الاتهام مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو سنتين على القطاع، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.