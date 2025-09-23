هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة جنوب اليمن

• هيئة عمليات التجارة البحرية قالت إنها تلقت بلاغا عن الحادث من ربان السفينة..

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، وقوع انفجار قرب سفينة في خليج عدن، جنوبي اليمن.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت "بلاغا عن حادث على بعد 120 ميلا بحريا شرق (محافظة) عدن، حيث أبلغ قبطان سفينة عن تناثر الماء وصوت انفجار قرب السفينة".

وأكدت "سلامة السفينة (لم تحدد هويتها) والطاقم، وتوجههم إلى ميناء التوقف التالي، بينما تحقق السلطات في الأمر".

كما نصحت "السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وحتى الساعة 9:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي في اليمن، والتي تستهدف عادة سفنا تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها، ردا على الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.

ويقول الحوثيون إنهم مستمرون في هجماتهم على إسرائيل والسفن التابعة لها أو المرتبطة بها رغم استهداف تل أبيب لعدة أماكن في اليمن.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.