رئيس الوزراء الياباني يغادر طوكيو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ولقاء ترامب

غادر رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، شيجيرو إيشيبا، مطار هانيدا بطوكيو على متن طائرة حكومية اليوم الثلاثاء، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" بأنه من المقرر أن يلقي إيشيبا كلمة خلال المناقشة العامة للدورة صباح يوم غد الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، داعيا إلى إصلاح الأمم المتحدة.

كما يسعى إيشيبا خلال رحلته، إلى عقد اجتماع قصير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إيشيبا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء قبيل مغادرته: "لقد طورت علاقة تعاونية كبيرة مع الرئيس ترامب، خلال العام الماضي".

جدير بالذكر أن إيشيبا سوف يصير أول رئيس وزراء ياباني ينضم إلى المناقشة العامة لدورة الجمعية العامة، منذ عامين. وفي العام الماضي، كان سلفه فوميو كيشيدا، قد تغيب عن الاجتماع قبيل تنحيه عن منصبه.