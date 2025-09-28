مانشستر يونايتد يضع بوكيتينو ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى الحالى لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بات على رادار مانشستر يونايتد تحسبًا لرحيل المدير الفنى الحالى روبن أموريم بعد الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد، والتى زادت الضغوط على إدارة النادى.

وينتهى عقد بوكيتينو مع المنتخب الأمريكى بنهاية مونديال العام المقبل، ما يجعله خيارًا متاحًا للنادى الإنجليزى.

كما يضع مسؤولو يونايتد أسماء أخرى فى الاعتبار، أبرزها المدرب الإنجليزى السابق جاريث ساوثجيت، وأوليفر جلاسجر من كريستال بالاس، وماركو سيلفا من فولهام، وأندونى إراولا مدرب بورنموث.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الرابع عشر فى جدول الدورى الإنجليزى الممتاز، فى وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الجهاز الفنى الحالى للفريق.