ارتفاع عدد حالات الغرق في موسم السباحة بألمانيا هذا العام

لقي عدد أكبر من الأشخاص حتفهم في ألمانيا في المسطحات المائية خلال موسم السباحة الذي انتهى مؤخرا مقارنة بصيف العام الماضي.

وبين بداية مايو وانتهاء العطلات الصيفية حتى 15 سبتمبر، غرق 248 شخصا، بزيادة 12 شخصا عن الفترة نفسها من عام 2025، وفقا لما أعلنته الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة.

ومنذ بداية العام، وقعت 320 حالة غرق مميتة، مقابل 328 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان يونيو الماضي أكثر أشهر العام تسجيلا للوفيات، في ظل موجة الحر التي دفعت كثيرا من الأشخاص إلى التوجه للمياه، حيث توفي ما لا يقل عن 101 شخص، ولم يشهد شهر يونيو عددا أكبر من الضحايا إلا في عام 2003.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاما الأكثر عرضة للخطر، إذ غرق منذ بداية العام 88 شخصا في هذه الفئة العمرية، بزيادة 15 شخصا عن إجمالي عدد الغرقى في العام الماضي، وكان معظمهم من الذكور.

وقالت رئيسة الجمعية، أوته فوجت: "غالبا ما يُقدِم المراهقون والشبان على مخاطر يمكن تجنبها"، موضحة أنهم كثيرا ما يتصرفون باستهتار ويبالغون في تقدير قدراتهم، كما أنهم لا يستطيعون السباحة أو لا يجيدونها.