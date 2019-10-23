«ألسن بني سويف» تشارك في الملتقي الثقافي «اختار فرنسا»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن مشاركة قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن في الملتقى الفرنسي تحت شعار (اختار فرنسا)، والذي أقيمت فعالياته على مدار يومين بفندق فيرمونت بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن وفد الجامعة برئاسة الدكتور محيي مطاوع عميد الكلية،عقد عدة لقاءات مع ممثلي الجامعات المختلفة والمؤسسات الثقافية الدولية بهدف عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الفرنسية.

وأشار رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في الملتقى تأتي في إطار خطة الجامعة لتدريب الطلاب بالمؤسسات والهيئات التعليمة ومشاركتهم في المؤتمرات والملتقيات التثقفية بجانب الدراسة الأكاديمية الأمر الذى ينعكس ايجابيًا في صقل مهارتهم وقدراتهم العملية وإكسابهم المهارات التي تأهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.