 العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإعفاء وزيري الخارجية والنقل من منصبيهما - بوابة الشروق
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العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإعفاء وزيري الخارجية والنقل من منصبيهما

(د ب أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:24 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصب وزير الخارجية وتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود خلفا له.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

وبموجب الأوامر الملكية،تم تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

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