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اقترب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي للريدز بدوري أبطال أوروبا، وأصبح أيضا مسجلا لـ30 هدافا بمختلف المسابقات الأوروبية.

وسجل صلاح الهدف الـ18 مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا بمرمى جينك البلجيكي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات «للتشامبيونز ليج»، وبات على بعد 3 أهداف من ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول بالمسابقة الأوروبية.

كما بات صلاح مسجلا لـ30 هدفا بمختلف المسابقات الأوروبية منذ انطلاق مسيرته بالقارة العجوز، بواقع 21 هدفا بدوري أبطال أوروبا، و4 أهداف بالأدوار التمهيدية المؤهلة للتشامبيونز ليج، و5 أهداف بمسابقة الدوري الأوروبي.

ورفع ليفربول بفوزه على جينك (4-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني خلف المتصدر نابولي الإيطالي صاحب الـ7 نقاط.