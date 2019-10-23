كريم عبد العزيز يستأنف تصوير فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

يستأنف الفنان كريم عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، داخل منطقة جاردن سيتي بمدينة الإنتاج الإعلامي، كما سيقوم خلال الأسبوع المقبل تصوير بعض المشاهد داخل حي الإسكندرية.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد حدوث خلافات وصراعات بين كريم عبد العزيز وزوجته الأولى، والتي تطلب منه الطلاق لكنه يقابل امرأة أخرى ويقع في حبها وهي دينا الشربيني وتجعله يذهب للمأذون ويتزوجها.

يشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، ماجد الكدواني ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ويستعد عبد العزيز لبدء تصوير فيلمه الجديد "كيره والجن" مع الفنان أحمد عز، بعد انتهاء المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد من كافة التحضيرات.