ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورشا لتصنيع الأسلحة في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورشا لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع أسلحة نارية وذلك استمرارًا لتوجيه الضربات الأمنية ضد مروجي الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قد أكدت قيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة - وجميعهم مُقيمون بدائرة مركز شرطة البداري بإدارة ثلاث ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 104 قطع أسلحة نارية عبارة عن 61 بندقية خرطوش - 43 فردا محليا - 611 طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية) واعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بإدارتهم لثلاث ورش أخرى لتصنيع والإتجار في السلاح وأرشدوا عنها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 طبنجات مُحدثة صوت وكمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.