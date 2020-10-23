 ريد كاربت الجونة.. رامي عياش: أعود للسينما قريبا - بوابة الشروق
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ريد كاربت الجونة.. رامي عياش: أعود للسينما قريبا


نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 6:46 م

أعرب الفنان اللبناني رامي عياش، عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وأعلن على هامش الافتتاح، عن توقيعه عقد فيلم يظهر به لشاشات السينما مرة أخرى.

وأوضح أن 2020 تسببت في كثير من الألم، متمنيا الأفضل في الأعوام المقبلة.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

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