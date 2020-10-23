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الصحة الفرنسية: إصابات كورونا تتخطى المليون حالة

الكورونا في فرنسا - ارشيفية
الكورونا في فرنسا - ارشيفية
باريس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:39 م
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز المليون اليوم الجمعة.

وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

وبذلك تصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون ، والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون ،
وروسيا التي سجلت 1.5 مليون..كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة بوباء كورونا.

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