محمود محيي الدين: نحمد ربنا إن معدلات النمو في مصر مازالت إيجابية

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود، معربًا عن أمنياته في ألا يصل لمرحلة الكساد.

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «باختصار»، عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس: «نحمد ربنا إن معدلات النمو في مصر مازالت إيجابية، ولكن نؤكد أن معدل النمو يجب أن يرتفع عن ذلك، ومعدل الاحتياج لزيادة النمو، خاصةً فيما يتعلق بزيادة السكان واحتياجاتهم».

وتابع: «نحتاج إلى العمل في الاقتصاد المصري على بندي التصدير، والاستثمارات الخاصة المحلية، وذلك حتى يكون معدل النمو مرتفعا مع عمالة أكثر ودخول أكثر، ونحتاج إلى المزيد من العمل».