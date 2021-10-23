تركيب غلاف معدني ديكوري لأعمدة الإنارة بالأقصر

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بجولة ميدانية تفقدية بمنطقة شارع الجولي فيل لمتابعة أعمال رفع البلدورات والأرصفة المتهالكة، ومتابعة أعمال تأمين أعمدة الإنارة العمومية بشارع المطار العمومي، حيث تضمنت أعمال التأمين تركيب غلاف معدني ديكوري على كافة أعمدة الإنارة القائمة، وذلك بهدف تحقيق الجانب التأميني وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية لضمان سلامة المواطنين مع مراعاة المظهر الجمالي، وذلك في إطار استكمال العمل بطريق المسار السياحي بالأقصر استعدادا للموسم السياحي.

وفي سياق اخر متصل تابع رئيس مدينة الأقصر اعمال رفع كفاءة النظافة بالمرور على منطقة حي المطار ومتابعة أعمال الكنس ورفع الأتربة والقمامة أولا بأول.

ثم تابع رئيسدينة الأقصر أعمال تنفيذ حملة نظافة ترابية وتمشيط ورفع تراكمات القمامة بمنطقة حي شمال بدءً من الوردية الصباحية والمسائية وصولاً حتى انقضاء مدة الوردية الليلية،. مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع فرقة التدخل السريع والتي استهدفت مناطق شارع الهيلتون والشونة وأمام نادي الضباط وسلمي سليم.