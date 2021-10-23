أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة العاشرة من لحوم الأضاحي

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، عن استقبال المديرية، الدفعة العاشرة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحى، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدوله بكافة مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

وتابع أن المديرية استقبلت حتى الآن عدد 36 طنا من لحوم صكوك الاضاحى حتى اليوم، لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية والشيخ صلاح إبراهيم، المفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور وكيل المديرية.