كوريا الجنوبية تعلن تطعيم أكثر من 70% من السكان

حققت كوريا الجنوبية اليوم السبت، هدفها المتمثل في التلقيح الكامل لأكثر من 70% من سكان البلاد قبل الموعد المقرر لذلك وسط حملة التطعيم المتسارعة.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،تلقى ما مجموعه 35.94 مليون شخص جرعتهم من لقاحات مضادة لمرض كوفيد -19 حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وهو ما يمثل 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة.

وبدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر فبراير الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية للتخلص التدريجي من قيود فيروس كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل، لتنضم إلى قائمة البلدان التي تتبنى برنامجا جديدا للعودة إلى الحياة الطبيعية مع فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل البرنامج، المسمى "التعايش مع" كوفيد- 19، حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر، وسوف يعني أنه سيتم التعامل مع كوفيد -19 على أنه مرض تنفسي معد، مثل الإنفلونزا الموسمية، مع تطبيق تباعد اجتماعي أسهل.