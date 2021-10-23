قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه كان حريصًا على توضيح بأن مطرب المهرجانات حمو بيكا، كان ضيفًا بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» التي عرضت بالساحل الشمالي، لافتًا إلى أن دوره لا يتعدى الدقيقتين على المسرح.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أنه اقترح على فريق العمل الاستعانة بحمو بيكا في المسرحية بدلًا من الاستعانة بشخص يقلده على المسرح، مؤكدًا أن مطرب المهرجانات كان سعيدًا بالعرض.

وذكر أن «بيكا» أخبره بعدم رغبته في الحصول على نقود مقابل المشاركة بالمسرحية لكنه طلب التغيب حال ارتباطه بأحد الأفراح التي يحييها، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات ملتزم للغاية ويحضر في موعده.

وتوجه برسالة إلى من عارضوا ظهور «بيكا» في المسرحية، قائلًا: «الدقيقتين لو رأوها المعترضون سيعلمون أن اعتراضهم لا أساس له من الصحة، ده هو دور حمو بيكا طالع بشخصه ويقول إفيه لطيف لمدة دقيقتين».

وأشاد بمدى استقبال الجمهور لمطرب المهرجانات، معقبًا: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، أول ما جه أخبرته أنني لا أسمع ولا أحب المهرجانات لكن أحترم ذوق من يحب هذا اللون، وحتى الآن أستمع إلى أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب ومنير وعمرو دياب».

وأشار إلى أن الساحة الفنية تشهد ألوانًا جديدة من الغناء سواء المهرجانات أو الراب، مستطردًا: «لو لم أحبهم فهذا رأيي الشخصي، لكن لا بد من احترام ذوقي بعدم حب تلك النوعية، ويجب احترام ذوق الآخرين».