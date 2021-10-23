أمين عام الغرفة التجارية بأسوان يستقبل سفير باكستان

استقبل ممدوح محمد سيد، أمين عام الغرفة التجارية بأسوان، اليوم السبت، ساجد بلال سفير دولة باكستان.

وتبادل الطرفان مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين على كافة الأصعدة، تحت ظل مبادرات السيد د الرئيس السيسي لتحقيق التنمية والتطوير لكافة قطاعات الدولة، ورفع مستوى عجلة الاستثمار والاقتصاد.

ومن جانبه، قدم السفير الباكستاني شكره لرئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسوان على حفاوة الاستقبال والترحاب، وأعرب عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة أسوان، مشيرا إلى حرص دولة باكستان على توطيد علاقاتها بمصر، لا سيما في مشروعات البنية التحتية ومجالات الصحة والتدريب والاستثمارات المشتركة.

واستعرض السفير فرص التعاون في التبادل التجاري، وعرض أهم الآليات المساعدة لتعزيز التعاون التجاري من سهولة إجراءات إقامة المشروعات والشراكة لجميع أنواع الاستثمار بباكستان في القطاع السمكي والتعديني والزراعي والحيواني، وكذلك تبادل الخبرات والأعمال في المجال السياحي والتعديني.

وفي نهاية اللقاء، قدمت الغرفة التجارية لمحافظة أسوان درع الغرفة لسفير دولة باكستان؛ تعبيرا عن ترحيب أسوان به، واعتزازا وتقديرا بعلاقات الصداقة بين مصر وباكستان.